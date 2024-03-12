Денег много не бывает: Эндрю Робл разрывает соперников на High Stakes Poker

Специалист по кэш-игре забрал практически все банки, в которых участвовал, в течение очередного эпизода популярного покерного шоу. Робл добавил еще несколько сотен тысяч долларов к своему и без того солидному стеку.

Четвертый эпизод 12 сезона шоу High Stakes Poker превратился в бенефис Эндрю Робла. К высокому мастерству специалиста по кэш-игре добавилась существенная поддержка фортуны.

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Чип-лидер стола начал сессию с 594 300 долларами за спиной, а уже по итогам одной из стартовых раздач состояние Робла существенно увеличилось. Эндрю с ранней позиции запрыгнул в мульти-вей пот с пиковыми 4-2 и неплохо попал во флоп A-J-2, получив наименьшую пару и флеш-дро. Карманные 5-5 и 6-6 отсеялись после экшена на этой улице. И в итоге Робл выставился против еще одного, натсового, флеш-дро – К-Q пик, которые показал Джастин Гаври. Терн и Ривер крутили дважды, но это оппоненту Робла не помогло – пара двоек принесла победителю банк в 264 100 долларов.

Потом против пикового марьяжа, но уже Чино Рима, Робл поехал на префлопе с карманными девятками и снова устоял на обеих досках – еще один неплохой банк в 164 500 для Эндрю.



Сантуш Суварна / Фото PokerGO

Ложкой дегтя в беспроигрышной серии Робла стала разве что раздача, в которой пришлось делиться с соперником. На префлопе Эндрю выставился с Q-Q против А-Ко Сантуша Суварны и каждый выиграл по одной крутке. Здесь также не обошлось без улыбки фортуны в пользу Робла. Проиграв первую доску, Суварна попал в пару тузов, Эндрю был фактически обречен на терне второго захода дилера – соперник собрал стрит. Но спасительная спарка валетов на ривере сэкономила Роблу около 102 000 долларов.

Флагман 12 сезона High Stakes Poker Эндрю Робл нарастил свой стек до почти миллиона долларов. Разумно было бы объявить кэш-аут и уйти почивать на лаврах. Как поступит чип-лидер, увидим в следующем эпизоде.