Грошей забагато не буває: Ендрю Робл розриває суперників на High Stakes Poker

Фахівець з кеш-гри забрав практично усі банки, в яких брав участь, впродовж чергового епізоду популярного покерного шоу. Робл додав ще кількасот тисяч доларів до свого і без того солідного стеку.

Четвертий епізод 12 сезону шоу High Stakes Poker перетворився на бенефіс Ендрю Робла. До високої майстерності фахівця із кеш-гри додалась суттєва підтримка фортуни.

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Чип-лідер столу розпочав сесію із 594 300 доларами за спиною, а вже за підсумком однієї зі стартових роздач статки Робла суттєво збільшились. Ендрю з ранньої позиції застрибнув у мульті-вей пот із піковими 4-2 і непогано влучив у флоп A-J-2, отримавши найменшу пару і флеш-дро. Кишенькові 5-5 і 6-6 відсіялись після екшену на цій вулиці. І у підсумку Робл виставився проти ще одного, натсового, флеш-дро – К-Q пік, які показав Джастін Гаврі. Тьорн і рівер крутили двічі, але це опоненту Робла не допомогло – пара двійок принесла переможцеві банк у 264 100 доларів.

Згодом проти пікового мар’яжу, але вже Чіно Ріма, Робл поїхав на префлопі із кишеньковими дев’ятками і знову встояв на обох дошках – ще один непоганий банк у 164 500 для Ендрю.



Сантуш Суварна / Фото PokerGO

Ложкою дьогтю у безпрограшній серії Робла стала хіба що роздача, у якій довелось ділитись із суперником. На префлопі Ендрю виставився із Q-Q проти А-Кo Сантуша Суварни і кожен виграв по одній крутці. Тут також не обійшлось без посмішки фортуни на користь Робла. Програвши першу дошку, Суварна влучив у пару тузів, Ендрю був фактично приречений на тьорні другого заходу дилера – суперник зібрав стріт. Але рятівна спарка валетів на рівері зекономила Роблу близько 102 000 доларів.

Флагман 12 сезону High Stakes Poker Ендрю Робл наростив свій стек до майже мільйона доларів. Розумно було б оголосити кеш-аут і піти спочивати на лаврах. Як вчинить чип-лідер, побачимо у наступному епізоді.