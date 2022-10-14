Стартовал этап серии WPT Five Diamond World Poker Classic в Белладжио, который насчитывает 13 хайроллерских турниров по разным видам покера с бай-инами от 10 000 до 25 000 долларов. Сыграно уже 4 ивента, каждый из которых покорился известным профессионалам.

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Первый турнир по Безлимитному Холдему с бай-ином 25 000 долларов добавил популярности 77-летнему Стиву Золотову, который в хедз-апе переиграл одного из лучших покеристов современности Никиту Бодяковского. Победитель получил 135 00 долларов.

Чемпионом следующего турнира по Холдему с бай-ином 10 000 долларов стал 3-кратный обладатель браслетов WSOP Ник Шульман. Американский хайроллер согласился на сделку в хедз-апе с недавним победителем Poker Masters Purple Jacket Шоном Винтером. Вместе с титулом Шульману досталось 68 256 долларов.

Ник Шульман / Фото flickr.com

Еще один "ветеран" покера 61-летний Эли Элезра выиграл хайроллерский турнир из восьми игр. Всего 12 любителей смешанных игр оплатили взнос 10 000 долларов. В хедз-апе снова была заключена сделка, в результате чего Эли Элезра получил 57 000 долларов, а другой член Зала славы покера Мори Эскандани 53 000 долларов.

Добавил очередной титул к своим заслугам на WPT Five Diamond World Poker Classic Джастин Бономо. Один из лучших хайроллеров мира выиграл турнир по Холдему за 10 000 долларов, где было сделано 16 входов. У него было огромное преимущество по фишкам в хедз-апе против Стивена Чидвика, тем не менее Бономо согласился на сделку и заработал 75 792 доллара.