Стартував етап серії WPT Five Diamond World Poker Classic у Белладжіо, який налічує 13 хайролерських турнірів із різних видів покеру з бай-інами від 10 000 до 25 000 доларів. Уже зіграно 4 івенти, кожен з яких підкорився відомим професіоналам.

Актуально До Дня захисників та захисниць України PokerMatch влаштує безкоштовний турнір

Перший турнір з Безлімітного Холдему з бай-іном 25 000 доларів додав популярності 77-річному Стіву Золотову, який у хедз-апі переграв одного з кращих покеристів сучасності Микиту Бодяковського. Переможець отримав приз 135 00 доларів.

Чемпіоном наступної події з Холдему, але з бай-іном 10 000 доларів, став володар 3 браслетів WSOP Нік Шульман. Американський хайролер уклав угоду в хедз-апі з нещодавнім переможцем Poker Masters Purple Jacket Шоном Вінтером. Разом із титулом Шульману дісталися 68 256 доларів.

Нік Шульман / Фото flickr.com

Ще один "ветеран" покеру 61-річний Елі Елезра виграв хайролерський турнір із восьми ігор. Усього 12 любителів змішаних ігор сплатили внесок 10 000 доларів. У хедз-апі знову було укладено угоду, яка принесла Елі Елезрі 57 000 доларів, а іншому члену Залу слави покеру Морі Ескандані 53 000 доларів.

Черговий титул до скарбнички своїх нагород на WPT Five Diamond World Poker Classic додав Джастін Бономо. Один із кращих хайролерів світу виграв турнір із Холдему за 10 000 доларів, де було зроблено 16 входів. Він мав величезну перевагу за фішками у хедз-апі проти Стівена Чідвіка, але погодився на угоду. Його приз – 75 792 долари.