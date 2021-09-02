Известный стример Глеб "Ti0" Тремзин оказался в шаге от пятого браслета чемпиона мира. Двухдневный ивент серии WCOOP по Безлимитному Холдему с бай-ином 530 долларов складывался явно в его пользу.

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Второй день турнира "Ti0" начинал с чиплидерским стеком. Параллельно за игрой стримера следило большое количество поклонников в прямом эфире. Аура подписчиков вдохновляла опытного регуляра на уверенную игру – Тремзин сохранял лидерские позиции до финального стола.

После 6-часовой борьбы, в 3-максе игроки договорились о сделке согласно ICM. На доигрывание оставили 6 500 тысяч долларов и престижную награду – титул WCOOP. Для Глеба Тремзина он мог стать 5-ым в карьере, но помешал досадный бедбит: его дамы проиграли десяткам оппонента. В итоге выигрыш Тремзина составил более 95 000 долларов, а браслет и 108 000 долларов забрал британец "BetForNympho".

Вскоре эксперт PokerMatch Глеб Тремзин проведет именной турнир в украинском руме с гарантированным призовым фондом 1 000 000 гривен.