Відомий стрімер Гліб "Ti0" Тремзін опинився у кроці від п'ятого браслету чемпіона світу. Дводенний івент серії WCOOP із Безлімітного Холдему з бай-іном 530 доларів складався явно на його користь. Другий день турніру "Ti0" розпочинав з чиплідерським стеком. Паралельно за грою стрімера стежила велика кількість прихильників у прямому етері. Аура підписників надихала досвідченого регуляра на впевнену гру – Тремзін зберігав лідерські позиції до фінального столу.

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Після 6-годинної боротьби, у 3-максі гравці домовилися про угоду згідно ICM. На догравання залишили 6 500 тисяч доларів і престижну нагороду – титул WCOOP. Для Гліба Тремзіна він міг стати 5-им у кар'єрі, але завадив прикрий бедбіт: його дами програли десяткам опонента. У підсумку, виграш Тремзіна склав понад 95 000 доларів, а браслет і 108 000 доларів забрав британець "BetForNympho".

Незабаром експерт PokerMatch Гліб Тремзін проведе іменний турнір в українському румі з гарантованим призовим фондом 1 000 000 гривень.