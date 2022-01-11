Недавно PokerMatch продолжил сотрудничество с известным регуляром. Теперь ММТ-эксперт своим примером показывает как нужно играть большие турниры.

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Глеб Тремзин уже гарантировал себе около 7 000 долларов. В топ-16 он вошел со вторым стеком. Именно раздачей эксперта PokerMatch закончился второй день турнира Winter Series-L. Глеб выставился на префлопе с АQs и переиграл QQ оппонента.

Я готов к топ-1! Поработал над различными фт спотами, на супер уверенности залечу на продолжение турнира сегодня!,

– отметил Глеб Тремзин.

Финальный день турнира стартует сегодня, 11 января, в 20:00. Традиционно Глеб будет стримить свою игру в прямом эфире на канале ДДХ. В случае победы Тремзин получит 281 381 долларов, что является бест кэшем игрока в онлайне.