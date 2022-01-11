В прошлом году главной звездой этого шоу стал Фил Хельмут. "PokerBrat" всухую переиграл не менее именитого Даниэля Негреану, а затем одержал 3 победы над Антонио Эсфандиари.

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Не остановил "белого мага" и любитель Ник Райт, который продержался лишь один раунд и отказался продолжать сражение. Затяжная серия из побед придала еще больше уверенности Филу Хельмуту. Он был готов бросить вызов кому угодно и дождался серьезного соперника.

Вместо Райта дуэль продолжил известный покерист и любитель пари Том Дван. К большому удивлению самого Хельмута его серию из семи побед прервал именно "durrrr". Теперь эта парочка продолжит свою дуэль в рамках High Stakes Duel, но уже придется заплатить бай-ин в два раза больше.

По правилам этого шоу, выигрыш можно обналичивать только после победы в трех матчах. Поэтому, если Дван снова выиграет, ему придется искать еще одного соперника. Встреча звёзд покера состоится 26 января и будет транслироваться на PokerGO.

Есть вероятность, что они продолжат выяснять отношения между собой в рамках High Stakes Duel и тогда очередной раунд будет стоить 400 000 долларов для каждого. Победитель в таком случае получит 1 600 000 долларов.