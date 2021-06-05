Своеобразной суперсилой Сэма было умение сохранять командам прописку в элитном английском дивизионе. Несколько раз он принимал клубы, которые, казалось, безнадежно застряли на дне турнирной таблице, и спасал их от вылета.

Читайте также: В Украине разыграют 10 000 000 гривен для фанатов футбольного Евро

В 2016 году Сэм Элардайс даже возглавил сборную Англии, однако покинул ее уже после одного матча из-за коррупционного скандала. Последним же местом работы специалиста был Вэст Бромвич Альбион, с которым у тренера не удалось поддержать традицию и остаться в Премьер-Лиге. Поэтому после этой неудачи Элардайс решил в корне изменить собственную жизнь.

Сэм попрощался с футболом – ради карьеры в покере. Уже вскоре в онлайне состоятся два именных турнира Элардайса для британцев, где можно будет выиграть путевку в Лас-Вегас на Main Event WSOP. Сам же экс-тренер заявил, что хочет стать профессиональным игроком в покер, и его главной целью будет выиграть золотой браслет WSOP.