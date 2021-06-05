Своєрідною суперсилою Сема було вміння зберігати командам прописку в елітному англійському дивізіоні. Кілька разів він приймав клуби, які здавалося безнадійно застрягли на дні турнірної таблиці і рятував їх від вильоту.

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У 2016 році Сем Елардайс навіть очолив збірну Англії, проте покинув її вже після одного матчу через корупційний скандал. Останнім же місцем роботи фахівця був Вест Бромвіч Альбіон, з яким у тренера не вдалося підтримати традицію та залишитися в Прем’єр-Лізі. Тож після цієї невдачі Елардайс вирішив докорінно змінити власне життя.

Сем попрощався з футболом, заради кар’єри у покері. Вже незабаром в онлайні відбудуться два іменні турніри Елардайса для британців, де можна буде виграти путівку до Лас-Вегаса на Main Event WSOP. Сам же екс-тренер заявив, що хоче стати професійним гравцем у покер і його головною метою буде виграти золотий браслет WSOP.