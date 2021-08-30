Очередным доказательством умений Тони стал его триумф в турнире хайроллеров на кипрской серии Merit Cup с бай-ином в 100 тысяч долларов. Заплатить такую головокружительную сумму за входной билет смогли 26 покеристов, поэтому излишне говорить, что подавляющее большинство из них были профессионалами самого высокого уровня.

Читайте также: Украинский стример "проучил" хайроллеров на живой покерной серии в Одессе

Тем не менее, в хедз-апе соперником Тони стал непрофессиональный игрок Пол Фуа. Последний, правда, тоже давно оттачивает мастерство в играх с самыми высокими ставками, да и огромный капитал позволяет не задумываться о проигранных деньгах.

Так или иначе, триумфатором турнира все же стал Тони Джи, хоть и не без улыбки фортуны. В решающей раздаче литовец собрал флеш со своими A-K против А-А Пола. Поэтому Тони стал чемпионом соревнований и заработал 1 196 000 долларов. Фуа досталось 728 тысяч.

Для Тони Джи это уже вторая победа на Merit Cup. Буквально, несколько дней назад он выиграл турнир с бай-ином 25 тысяч долларов, где заработал 382 500 баксов.