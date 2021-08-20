Я сделаю из тебя шашлык — Кейтс анонсировал покерную битву с Гальфондом

Даниэль "Jungleman" Кейтс сделал яркую заявку во время возвращения к игре. Американец объявил о хедз-ап дуэли против Фила Гальфонда.

Напомним, Дэн брал перерыв от покера, чтобы заниматься благотворительностью и киноиндустрией. А вот вернуться Кейтс решил максимально громко и хайпово:

Я принял вызов Фила, потому что знаю, кем он является на самом деле. Он только выглядит таким правильным парнем. Я сделаю из тебя шашлык!

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Уверенность Даниэля выглядит немного наигранной и преждевременной, ведь в прошлом году эти двое уже играли хедз-ап матч. Тогда Гальфонд за 750 раздач выиграл у соперника 87 тысяч долларов.

На этот раз звездные покеристы вновь будут играть в Омаху. Блайнды 100/200 евро. Дистанция будет немного длиннее – 2,5 тысячи раздач.