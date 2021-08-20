Я зроблю з тебе шашлик — Кейтс анонсував покерну битву з Гальфондом

Даніель "Jungleman" Кейтс яскраво повернувся до улюбленої гри. Американець оголосив про хедз-ап дуель проти Філа Гальфонда.

Нагадаємо, Ден робив перерву у грі, аби займатися благодійністю та кіноіндустрією. Повернутися Кейтс вирішив максимально гучно і хайпово:

Я прийняв виклик Філа, бо знаю, ким він є насправді. Він лише виглядає таким правильним хлопцем. Я зроблю з тебе шашлик!

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Впевненість Даніеля виглядає трохи награною і передчасною, адже минулого року ці двоє уже грали хедз-ап матч. Тоді Гальфонд за 750 роздач виграв у суперника 87 тисяч доларів.

Цього разу зіркові покеристи знову гратимуть в Омаху. Блайнди 100/200 євро. Дистанція буде трохи довшою — 2,5 тисячі роздач.