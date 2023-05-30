Перед началом живой серии WSOP в Лас-Вегасе многие регуляры активно "разминаются" в онлайне. Украинец Илья Коробкин, заработавший себе популярность в киберспорте, всё чаще появляется в заголовках разных покерных СМИ.

В тему В Лас-Вегасе стартовал WSOP: новшества и рекорды Мировой серии покера

Зимой известный украинский киберспортсмен впервые выиграл трофей Европейского покерного тура. В начале этого месяца оформил бест-кэш в онлайне. "ALOHADANCE" взял титульный турнир серии SCOOP, заработав более 100 000 долларов.

Илья Коробкин снова отличился в онлайне. В турнире GGMasters Bounty King за 320 долларов, где принимало участие более 2 000 игроков, харьковчанин занял 2 место. К своему банкроллу он добавил 38 720 долларов.

Теперь украинский игрок готовится поехать в Лас-Вегас на Мировую серию покера. "ALOHADANCE" точно сыграет в Main Event WSOP с гарантией 10 000 000 долларов. Илья выставил на продажу 50% долей, которые были раскуплены буквально за пару дней. Бай-ин в Главное событие составляет 10 300 долларов.