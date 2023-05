В этом году Мировая серия покера пройдёт с 30 мая по 18 июля. Новшествами WSOP-2023 станет рекордное количество браслетов и "пожизненный билет" на Main Event. Также в расписании серии появились новые форматы турниров.

Вот уже более 50 лет WSOP удерживает статус главного соревнования в мире покера. За всё время на серии уже разыграли более 3 800 000 000 долларов призовых. Рекордсменом по количеству выигранных браслетов является Фил Хельмут, у которого 16 трофеев.

В прошлом году американец рассчитывал обновить свой рекорд, но на первой же неделе WSOP заразился ковидом. Свои планы Хельмут перенёс на 2023-й. Все ближайшие преследователи имеют по 10 браслетов. Единственный из них, кто продолжает активно играть – это Фил Айви.

Фил Хельмут / Фото PokerNews

Самым пожилым участником Мировой серии покера является Джек Ури. В 2010 году американец сыграл свой последний WSOP Main Event. На момент турнира ему было 97 лет и 3 месяца. В этом году рекорд Ури может быть побит. На серии Moneymaker Tour в мае очень активно играл 100-летний Юджин Калден. Он даже сумел выиграть трофей. Тогда и озвучил свои планы по поводу предстоящего WSOP.

Джек Ури / Фото wsop.com

Сразу несколько рекордов Мировой серии покера удерживает Main Event WSOP 2006. Этот турнир собрал самый большой призовой фонд – более 80 000 000 доллара. Это стало возможным благодаря рекордному количеству входов – 8 773. Чемпионский браслет и 12 000 000 долларов забрал Джейми Голд. Больше в Мейне пока никому не удавалось выиграть.

Самым дорогим турниром в истории WSOP был The Big One for One Drop – турнир с бай-ином 1 000 000 долларов. Впервые его провели в 2012 году. Часть денег шла на благотворительность. Первый миллионник The Big One for One Drop стал рекордным не только по бай-ину, но и по количеству входов – 48. Уникальный платиновый браслет WSOP и более 18 000 000 долларов забрал Антонио Эсфандиари.

Антонио Эсфандиари​ / Фото PokerNews

За время проведения WSOP сразу шестерым игрокам удавалось выиграть по 3 браслета за один фестиваль. Первым оформил хет-трик в далёком 1973 году Уолтер Пирсон. Через 20 лет это достижение повторили Фил Хельмут и Тед Форрест, а позже к числу рекордсменов присоединились Фил Айви, Джефф Лисандро и Джордж Данцер.