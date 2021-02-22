Full Tilt, который в свое время был одной из крупнейших интернет-площадок для игры в покер, закрывается. Официально рум прекратит существование 25 февраля.

Площадка набрала значительную популярность в середине 2000-х годов, позиционируя себя как рум, созданный игроками для игроков. У его истоков действительно стояли Крис Фергюсон, Говард Ледерер и другие профессионалы.

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Программный софт Full Tilt не раз получал награды и признания от покеристов, как лучший в индустрии. Долгое время площадка была едва ли не главной ареной кэш-игр с заоблачными ставками. Именно здесь свою славу приобретал Isildur1, постоянно играли Том Дван, Фил Айви, Патрик Антониус и другие.

Обвалилось все, буквально, в один миг-по причине "черной пятницы". В 2011 году власти США запретили онлайн-покер в стране. Для Full Tilt это имело даже худшие последствия, чем для других румов. В ходе расследования оказалось, что упомянутые Фергюсон, Ледерер и другие руководители компании использовали деньги с аккаунтов покеристов в собственных целях.

В 2014 году Full Tilt перешел к новому владельцу, который погасил долги рума и возобновил его работу. Тем не менее вернуться к прежней популярности Full Tilt уже не удалось.