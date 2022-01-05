Даг Полк давно хотел получить работу своей мечты. Он посчитал, что запуск нового покер-клуба с нуля займет около 18 месяцев, поэтому решил купить долю в уже существующем заведении.

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Крупнейшим покер-румом Техаса, куда переехал известный покерист в прошлом году, является "The Lodge". В нем расположено 60 столов, а также отреставрированный отель, что делает его еще более привлекательным для игроков.

Даг, Брэд и Эндрю приобрели большую часть акций, но румом владеют прежние управляющие. В большей степени руководить бизнесом будет Полк, так как его партнеры по бизнесу проживают в Неваде. Сам Даг Полк обещает играть в своем руме несколько раз в месяц.

Мы с Брэдом не один год обсуждали идею запуска рума в Техасе, но было тяжело не жить там. Даг предложил нам партнерство, и все стало намного проще. Несколько месяцев мы созванивались и обсуждали все детали,

– прокомментировал ситуацию Эндрю Ним.

Уже в январе этого года Даг Полк с друзьями собирается организовать в "Lodge Mahal" большой покерный турнир с призовым фондом более 1 000 000 долларов.