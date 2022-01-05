Главный онлайн-турнир недели собрал 240 входов, благодаря чему призовой фонд Super Millions составил 2 400 000 долларов. Игра за финальным столом, куда вышли 9 лучших игроков, была настолько динамичной, что уже спустя полтора часа состоялось первое выставление в хедз-апе.

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Паскаль Хартман начинал финальный стол с чип-лидерским стеком 111 ББ. Благодаря огромному перевесу по фишкам австриец постоянно оказывал давление на весь стол. На стадии 6-макс у него было фишек больше, чем у всех оппонентов вместе взятых.

Когда в игре остались трое, ни Кристиан Рудольф, ни игрок из России "spaise411", по-прежнему не хотели связываться с чип-лидером. Но как только Рудольф остался один на один с Хартманом, началась настоящая битва.

В хедз-апе Крису предстояло решить непростую задачу – отыграть четырёхкратное отставание по фишкам. Он справился уже за две раздачи и стеки игроков подравнялись. Отчаянное сражение один на один затянулось почти на час. В решающей раздаче оба финалиста собрали флеш, но Кристиан Рудольф был старше. В результате отобравшись на этот турнир с сателлита за 525 долларов, немецкий покерист выиграл 485 000 долларов.