Известный фэнтези-игрок неплохо заработал в покере

Джонни Демерс стал чемпионом турнира WSOP Online 2021. Американец выиграл золотой браслет и 90 тысяч долларов.

Бай-ин в соревнование стоил 500 баксов. Более тысячи входов гарантировали неплохой призовой фонд — 466 тысяч "зеленых".

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Триумфатора определяли 11 часов. В хедз-апе Демерс победил своего соотечественника Дэвида Уильяма. Раннер-ап получил 55 тысяч, а чемпион 90 тысяч долларов.

Это далеко не первый успех Демерса в покере. И все же основной его профессией является фэнтези-спорт. В активе Джонни более 2 миллионов баксов призовых.