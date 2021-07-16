Відомий фентезі-гравець непогано заробив в покері

Джонні Демерс став чемпіоном турніру WSOP Online 2021. Американець виграв золотий браслет і 90 тисяч доларів.

Бай-ін у змагання коштував 500 баксів. Більше тисячі входів гарантували непоганий призовий фонд — 466 тисяч "зелених".

Читайте також: Українські покеристи поборються за мільйон гривень у святковому турнірі

Тріумфатора визначали 11 годин. У хедз-апі Демерс переміг свого співвітчизника Девіда Вільяма. Раннер-ап отримав 55 тисяч, а чемпіон 90 тисяч доларів.

Це далеко не перший успіх Демерса в покері. Та все ж основною його професією є фентезі-спорт. Там він доволі відомий персонаж. В активі Джонні понад 2 мільйони баксів призових.