"Сейчас основное – поддержка военных": игрок сборной Украины признался, на что тратит призовые

Иван Абрамчук – игрок сборной Украины по покеру, который недавно довольно успешно выступил на EPT Монте-Карло, а теперь готовится к WSOP. Между тем Иван успел немного поделиться деталями жизни профессионального покериста.

Покером Абрамчук увлекся еще в студенческие годы. Первые шаги делал в онлайне, а вскоре попробовал и "живую" игру. Активно сочетает оба варианта покера Иван и сегодня.

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Онлайн – это возможность подтянуть скилл и набить банкролл, чтобы была возможность "выстрелить" в оффлайне. Большой плюс оффлайна, что есть возможность познакомиться с новыми интересными людьми. Поэтому люблю и то, и то,

– рассказывает покерист.

Всего за карьеру украинец уже получил около полумиллиона долларов призовых, а буквально несколько недель назад заработал свой пока самый большой приз в живом турнире – 30 тысяч долларов. В то же время Иван признался, что каких-то импульсивных покупок после крупных выигрышей не делает.

Придерживаюсь жесткого банкролл менеджмента. В основном могу приобрести какие-то повседневные вещи для комфортной жизни, но главное, как по мне, это поддержка военных сейчас. Также важно делать что-то от себя зависящее на своем месте и улучшать хотя бы как-то свой город, для примера,

– говорит Иван.

Также игрок сборной Украины рассказал, что вне покера интересуется рыбалкой, тихой охотой, а особенно йогой, что изрядно помогает уже и за покерными столами.

Среди ближайших планов Абрамчука – участие в составе сборной Украины в легендарной серии WSOP, которая стартует в Лас-Вегасе уже в конце мая.

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