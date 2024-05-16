"Зараз основне – підтримка військових": гравець збірної України зізнався, на що витрачає призові

Іван Абрамчук – гравець збірної України з покеру, який нещодавно досить успішно виступив на EPT Монте-Карло, а тепер готується до WSOP. Поміж тим Іван встиг трохи поділитися деталями життя професійного покериста.

Покером Абрамчук захопився ще в студентські роки. Перші кроки робив в онлайні, а невдовзі спробував і "живу" гру. Активно поєднує обидва варіанти покеру Іван і сьогодні.

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Онлайн – це можливість підтягнути скіл і набити банкрол, щоб була можливість "вистрілити" в офлайні. Великий плюс офлайну, що є можливість познайомитись з новими цікавими людьми. Тому люблю і те, і те,

– розповідає покерист.

Загалом за кар’єру українець вже отримав близько пів мільйона доларів призових, а буквально кілька тижнів тому заробив свій поки найбільший приз в живому турнірі – 30 тисяч доларів. Водночас Іван зізнався, що якихось імпульсивних покупок після великих виграшів не робить.

Дотримуюсь жорсткого банкрол менеджменту. В основному можу придбати якісь повсякденні речі для комфортнішого життя, але головне, як на мене, це підтримка військових зараз. Також важливо робити щось від себе залежне на своєму місці та покращувати хоча б якось своє місто, для прикладу,

– каже Іван.

Також гравець збірної України розповів, що поза покером цікавиться риболовлею, тихим полюванням, а особливо йогою, що неабияк допомагає вже і за покерними столами.

Серед найближчих планів Абрамчука – участь у складі збірної України в легендарній серії WSOP, що стартує у Лас-Вегасі вже наприкінці травня.

102 тисячі доларів для українського профі

Зірковий український покерист Андрій Новак посів сьоме місце престижного турніру GGMillions. За свій успіх наш земляк отримав понад 100 тисяч доларів призових.