Черговий GGMillions, один із найбільш престижних онлайн-турнірів, став історією. Міг вписати своє ім’я, вже вдруге в кар’єрі, до переліку чемпіонів й українець Андрій Новак.

До теми Український покерист виграв 6,5 мільйонів гривень в інтернеті

Наш покерист розпочинав боротьбу за фінальним столом з одним із найкоротших стеків і мав шанс подвоїтись на ранній стадії ігрового дня. Утім тріпс Новака напоровся на фул-хауз Барака Вісборда, на ту мить чип-лідера турніру. У підсумку Андрій фінішував сьомим, оформивши шестизначні призові – 101 829 доларів.



Лінус Льолгер / Фото Pokerstarslive.com

Майже у п’ять разів більше отримав чемпіон. Лінус Льолгер, який спеціалізується, насамперед, на дорогій кеш-грі, довів, що тямить і в турнірному покері. У хедз-апі швейцарець 50 хвилин мордувався із вже згаданим Бараком Вісбордом і таки оформив свою першу перемогу в GGMillions. Приз для чемпіона – 484 385 доларів, а раннер-ап поповнив банкрол на 373 512 баксів.