Инкогнито из Нидерландов разрывает хайроллеров в онлайне

Игрок с ником "LittleMonk" демонстрирует феерическую игру на высоких лимитах. Менее чем за месяц неизвестный голландец заработал 511 тысяч долларов, откатав лишь 22 турнира.

Всего неделю назад мы рассказывали об успехе "Маленького монаха" в элитном турнире за 10 300 долларов Super MILLIONS. Гроза авторитетов снова выстрелил в этом же ивенте.

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"LittleMonk" не ищет легких путей и не прочь сэкономить. Голландец снова квалифицировался в Super MILLIONS через сателлит за 1 050 баксов. В главном событии "LittleMonk" также не тушевался – снова попал на финальный стол, и снова добрался до хедз-апа.

Там голландца ждал непростой экзамен в лице опытного регуляра Андраша "probirs" Немета, который таки остановил неудержимого "Монаха". В ключевом банке венгр разоблачил блеф соперника со стрит-дро, вооружившись лишь третьей парой.

А уже в следующей раздаче голландец капитулировал окончательно – поехал с 10-9 против Q-Q. Тем не менее, "LittleMonk" снова положил в карман шестизначные призовые – 222 314 долларов. А вот Андраш Немет пополнил банкрол на 284,7 К долларов.