Інкогніто із Нідерландів розриває хайролерів в онлайні

Гравець із ніком "LittleMonk" демонструє феєричну гру на високих лімітах. Менш як за місяць невідомий голландець заробив 511 тисяч доларів, відкатавши лише 22 турніри.

Лише тиждень тому ми розповідали про успіх "Маленького монаха" в елітному турнірі за 10 300 доларів Super MILLIONS Гроза авторитетів знову вистрелив у цьому ж івенті.

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"LittleMonk" не шукає легких шляхів і не проти зекономити. Голландець знову кваліфікувався в Super MILLIONS через сателіт за 1 050 баксів. В головній події "LittleMonk" також не тушувався – знову потрапив на фінальний стіл, і знову добрався до хедз-апу.

Там на голландця чекав непростий іспит в особі досвідченого регуляра Андраша "probirs" Немета, який таки зупинив нестримного "Монаха". В ключовому банку угорець викрив блеф суперника із стріт-дро, озброївшись лише третьою парою.

А вже у наступній роздачі голландець капітулював остаточно – поїхав із 10-9 проти Q-Q. Тим не менш, "LittleMonk" знову поклав до кишені шестизначні призові – 222 314 доларів. А от Андраш Немет поповнив банкрол на 284,7 К доларів.