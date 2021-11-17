Каждый из 9 участников финального стола Main Event WSOP обеспечил себе минимум миллион долларов призовых. По итогу 7-часовых сражений выбыли из браслетной гонки 6 игроков.

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По-прежнему колоссальное чиплидерство сохраняет Корай Альдемир из Австрии. У двух его оппонентов – британца Джека Оливера и американца Джорджа Холмса в сумме фишек в два раза меньше.

Ключевая раздача всего дня случилась с участием чип-лидера Корая Альдемира и аргентинского рэпера и шоумена Алехандро Лококо, который на тот момент шел вторым. Австриец наловил фулл-хаус со флопа и сумел забрать все фишки Лококо, учитывая, что за столом оставался "коротыш" Озгур Сечилмис со стеком 9 ББ.

Важнейшая раздача за финальным столом WSOP Main Event: смотрите видео

Призовые за финальным столом распределились следующим образом. На 9 месте закончил турнир Чейз Бьянки – единственный обладатель браслета WSOP в компании финалистов. Он заработал ровно один миллион долларов. На 100 тысяч больше получил Джаред Ист – успешный онлайн-регуляр, выступающий под никами "jareth3542" и "uraizeifold", с которыми имеет более 4 миллионов долларов призовых в интернете.

Лишь 7 место удалось занять Алехандро "Papo MC" Лококо – 29-летнему батл-рэперу из Аргентины с двумя миллионами подписчиков на своем ютуб-канале. Его выигрыш составил 1 225 000 долларов.

Алехандро Лококо / Фото Еstudiopoker.com

Один из лидеров предфинальной стадии Main Event WSOP Хе Пак финишировал на 6 месте (1,4 миллиона долларов), пятым стал игрок-любитель из Стамбула Озгур Сечилмис (1,8 миллиона долларов), в топ-4 закончил сражаться Джошуа Ремитио. Ему удалось выиграть 2,3 миллиона долларов.

Поздней ночью трио финалистов Main Event WSOP вернется к игре и разыграет главный приз за первое место – 8 миллионов долларов вместе с золотым браслетом.

Чиплидер Main Event WSOP Корай Альдемир / Фото PokerNews