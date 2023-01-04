Авторитетный покерный ресурс Card Player ежегодно выбирает лучшего игрока. В течение года покеристам начисляются очки за финальные столы крупных турниров. Награду получает игрок, набравший наибольшее количество очков к концу года.

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Стивену Чидвику удалось провести невероятный год в живых турнирах, который завершился победой в гонке по очкам POY-2022 от Global Poker. 33-летний покерист сыграл 25 финальных столов, выиграв 5 титулов и заработав в общей сложности 6 207 739 долларов.

Стивен Чидвик закончил год с 6 499 очками, что всего на 266 больше, чем у Фарида Джаттина, занявшего второе место. Англичанин уже получал награду "Игрок года" от Card Player в 2019 году.

Это крутое достижение. Из-за присущей турнирному покеру дисперсии требуется много времени, чтобы результаты стали значимыми. Успех в годичных соревнованиях кажется гораздо большим достижением, чем победа в любом индивидуальном турнире, – прокомментировал Стивен Чидвик CardPlayer.

Помимо победы в гонке Card Player POY, Чидвик также завершил 2022 год на вершине таблицы лидеров PokerGO Tour, обойдя таких легенд покера как Фил Айви и Джейсон Кун. Теперь у Стивена Чидвика более 44 900 000 долларов в живых турнирах за карьеру, что является четвертым результатов среди всех игроков мира.