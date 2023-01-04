Авторитетний покерний ресурс Card Player щороку обирає кращого гравця. Впродовж року покеристам нараховуються очки за фінальні столи великих турнірів, а нагороду отримує гравець, який набирає найбільшу кількість балів.

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Стівену Чідвіку вдалося провести неймовірний рік у живому покері, який завершився перемогою за очками Player Of the Year-2022, представленого Global Poker. 33-річний покерист зіграв 25 фінальних столів, вигравши 5 титулів і заробивши загалом 6 207 739 доларів.

У підсумку Чідвік завершив рік із 6 499 очками, що всього на 266 більше, ніж у Фаріда Джаттіна, який посів 2 місце. Англієць вже отримував нагороду "Гравець року" від Card Player у 2019 році.

Це круте досягнення. Через дисперсію, яка властива турнірному покеру, потрібно багато часу, щоб результати були відчутними. Успіх за весь рік – набагато серйозніше досягнення, ніж перемога у будь-якому індивідуальному турнірі,

– прокоментував Стівен Чідвік CardPlayer.

Крім перемоги у перегонах Card Player POY, Чідвік також завершив рік на вершині таблиці лідерів PokerGO Tour, обійшовши таких легенд покеру як Філ Айві та Джейсон Кун. Тепер у Стівена Чідвіка понад 44 900 000 доларів у живих турнірах за кар'єру, що є четвертим результатом серед усіх гравців світу.