В Лас-Вегасе продолжается Мировая серия покера. Тысячи игроков сражаются за браслеты и титулы победителей WSOP. Уже известны имена 36 чемпионов.

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Обладатель 2 браслетов Мировой серии покера Брэндон Шак-Харрис умеет выделиться за покерным столом. Поскольку затащить в этом году не получается, американец решил взять харизмой и экстравагантностью. Так, в одном из турниров WSOP Брэндон сидел все время под зонтом, цветовая гамма которого полностью соответствовала его маске. Еще одна маленькая деталь – прикрепленный к плечу коктейльный зонтик.

Далее американец устроил веселье на пару с несколькими другими игроками. Ребята носили на шее светящуюся гирлянду, которая напоминала, что не за горами новогодние праздники. Это поднимало настроение всем.

Новогоднее настроение Брэндона Шак-Харриса на WSOP / Фото Pokeroff

Еще Брэндон Шак-Харрис принёс с собой маленькие резиновые ручки. Соперники также не стеснялись пользоваться ими для манипуляций с фишками и картами.

На нынешней серии американец 4 раза оказывался в ITM, заработав в сумме более 17 тысяч долларов. Свое участие в H.O.R.S.E. за 3 тысячи долларов он посвятил всем "потрясающим бабушкам", но в первую очередь своим – покойной Хелен Шак и празднующей в следующем году 90-летие Мэри Энн Харрис.

Брэндон Шак-Харрис в костюме полярного медведя / Фото cardmates

Стоит отметить, что Шак-Харрис уже не впервые использует смешные наряды на Мировой серии покера. В 2016 году он играл турнир по Омахе в костюме полярного медведя. Самые громкие победы Брэндона на WSOP случились в 2014 и 2016 годах, когда он выиграл браслетные турниры по Омахе, заработав при этом более миллиона долларов.