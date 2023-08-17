Играли всем штатом: в Техасе установлен рекорд по количеству участников покерного турнира

Турнирный покер в Техасе процветает: в городе Остин прошёл рекордный турнир Mega Monster с гарантированным призовым фондом 1 000 000 долларов. Побороться за победу изъявили желание 5 750 игроков.

Турнир проводился в покерном клубе The Lodge, который принадлежит известному профессионалу Дагу Полку. Участников манила сумма призового фонда 1 000 000 долларов и низкий бай-ин – 400 долларов. В заведении негде было и яблоку упасть.

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Легально играть в покер в штате Техас разрешили около 10 лет назад. Открытие покер-рума The Lodge стало новой страницей в развитии покера в этом регионе. Цифру 5 750 участников не так часто можно встретить за пределами турниров Мировой серии покера.

Рекордная явка привела к тому, что гарантированный призовой фонд Mega Monster удалось увеличить почти вдвое. Общая сумма призовых составила 1 943 500 долларов. Участники турнира могли делать неограниченное количество повторных входов. Тут рекордсменом стал игрок, который вылетал и докупался 29 раз.

Событие Mega Monster стало очень прибыльным для организаторов. Отмечается, что рум Дага Полка получил более 350 000 долларов рейка. Если добавить сюда затраты игроков на еду и напитки, то можно сделать вывод, что организаторы попытаются проводить такие турниры как можно чаще.

Мауро Авила / Фото PokerNews

Невероятно прибыльным этот турнир получился и для победителя. Мексиканец Мауро Авила, вложив небольшую сумму, выиграл 286 578 долларов призовых. Это его бест-кэш в покере.