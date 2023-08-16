Национальная сборная Украины по спортивному покеру представила новую форму. В ней наши игроки будут выступать на Европейском Кубке Наций по матч-покеру. Напомним, украинцы уже дважды брали "золото" на Мировом Кубке Наций.

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Впервые украинская сборная одержала победу в 2019 году, когда соревнования проходили в Киеве, а уже в следующем году наши покеристы подтвердили статус чемпионов, завоевав трофей во второй раз.

Победа сборной Украины в 2020 году / Фото uspf.org.ua

Основной цвет новой формы – тёмно-синий. На ней изображен Государственный герб Украины, а также элементы флага – горизонтальные полосы синего и жёлтого цвета. В прошлом году Кубок Наций по матч-покеру проводился в Северной Македонии, где украинская сборная не сумела пробиться в финальную часть турнира. В этом году соревнования будет принимать Польша.