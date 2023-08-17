Грали всім штатом: у Техасі встановлено рекорд за кількістю учасників покерного турніру

Турнірний покер у Техасі процвітає: у місті Остін відбувся рекордний турнір Mega Monster із гарантованим призовим фондом 1 000 000 доларів. Позмагатися за перемогу виявили бажання 5 750 гравців.

Турнір проводився у покерному клубі The Lodge, що належить відомому гравцю-професіоналу Дагу Полку. Учасників вабила сума призового фонду 1 000 000 доларів та демократичний бай-ін – 400 доларів. Через це у закладі не було де і яблукові впасти.

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Покер у штаті Техас став легальним не так давно – більш як 10 років тому. Відкриття покер-руму The Lodge стало новою сторінкою у розвитку покеру в цьому регіоні. Цифру 5 750 гравців не так часто можна зустріти за межами турнірів Світової серії покеру.

Рекордна явка призвела до того, що гарантований призовий фонд Mega Monster вдалося збільшити майже вдвічі. Загальна сума призових склала 1 943 500 доларів. Учасники турніру мали можливість робити необмежену кількість повторних входів. Рекордсменом став гравець, який вилітав і "докуплявся" 29 разів.

Подія Mega Monster стала дуже прибутковою для організаторів. Зазначається, що рум Дага Полка отримав понад 350 000 доларів рейку. Якщо додати сюди витрати гравців на їжу та напої, то можна зробити висновок, що заклад The Lodge у майбутньому буде частіше проводити подібні івенти.

Мауро Авіла / Фото PokerNews

Неймовірно прибутковим турнір Mega Monster став і для чемпіона. Мексиканець Мауро Авіла, вклавши невелику суму, отримав 286 578 доларів призових. Це його найбільше досягнення у кар'єрі.