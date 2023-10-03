Даниэль Аршам превращает покер в искусство: чем удивил скульптор на этот раз

Даниэль Аршам – художник и скульптор из Нью-Йорка, который с недавнего времени сотрудничает с покерным брендом WPT. Художник создал уникальную колоду карт и набор игровых фишек.

Даниэль Аршам известен своими скульптурами в разных областях – живописи, кино, архитектуре. Его работы можно увидеть в галереях Парижа, Гонконга, Южной Кореи, Бразилии и Нидерландов. Также американец работал с такими известными брендами как Calvin Klein и Louis Vuitton.

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Его работы прекрасно сочетаются с современным образом жизни, поэтому Даниэля заинтересовало сотрудничество с покерным брендом World Poker Tour. Кубки, разработанные скульптором, вручали чемпионам главных событий WPT в 2023 году.

На этот раз WPT совместно с американцем провели благотворительное мероприятие в поддержку науки и искусства. Специально к этому событию Даниэль Аршам разработал уникальную колоду карт и набор игровых фишек. Можно ли купить работы скульптора, не сообщается

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Работы Даниэля Аршама / Фото worldpokertour.com