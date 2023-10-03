Актриса Джулианна Хаф, дебютировавшая в фильме "Гарри Поттер и философский камень", впервые в жизни выиграла покерный турнир. В нем принимали участие женщины, которые добились успеха в разных сферах бизнеса.

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Домашняя игра проводилась в партнерстве с компанией Poker Power в доме профессора и бизнес-консультанта Нью-Йоркского университета Сьюзи Уэлч. В уютной атмосфере за покерным столом сыграли основательница Poker Power Дженни Джаст, актриса Америка Феррера, дизайнер Ребекка Минкофф, продюсер Дезире Грубер и другие известные личности.

Миллиардерша Дженни Джаст основала свою компанию Poker Power, чтобы приобщать женщин к покеру. На занятиях им объясняют правила игры и базовые стратегии. Главная цель – научить женщин играть и использовать некоторые из этих навыков в других сферах жизни. Благодаря Poker Power удалось приобщить к покеру более 32 000 женщин из 40 стран мира.

Джулианна Хаф собрала все фишки турнира / Фото people.com

Возвращаясь к турниру Poker Power Ladies, в нем вся слава победительницы досталась американской актрисе, певице и танцовщице Джулианне Хаф. Она получила широкую популярность благодаря телепроекту "Танцы со звездами", в котором дважды становилась победительницей. Кто знает, возможно, совсем скоро Джулианна решится поучаствовать в официальных покерных соревнованиях.