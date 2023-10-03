Даніель Аршам перетворює покер на мистецтво: чим здивував скульптор цього разу

Даніель Аршам – художник та скульптор із Нью-Йорка, який співпрацює з покерним брендом WPT. Митець створив унікальну колоду карт і набір гральних фішок, які презентував під час благодійного заходу.

Даніель Аршам відомий своїми скульптурами у різних сферах – живописі, кіно, архітектурі. Його роботи можна побачити у галереях Парижа, Гонконгу, Південної Кореї, Бразилії та Нідерландів. Також американець працював з такими відомими брендами як Calvin Klein і Louis Vuitton.

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Його роботи чудово поєднуються з сучасним стилем життя, тому Даніеля зацікавила пропозиція покерного бренду World Poker Tour. Кубки, розроблені скульптором, вручали чемпіонам основних турнірів WPT у 2023 році.

Цього разу WPT спільно з американцем провели благодійний захід на підтримку науки та мистецтва. Спеціально до цієї події Даніель Аршам розробив унікальну колоду карт і набір гральних фішок. Чи можна придбати роботи скульптора, не повідомляється.

Роботи Даніеля Аршама / Фото worldpokertour.com