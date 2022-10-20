Европейский покерный тур вернулся в Лондон после 9-летнего перерыва. В рамках фестиваля пройдёт 12 турниров. С недавнего времени ни один этап EPT не обходится без событий в формате Mystery Bounty. Именно такой турнир стоял первым в расписании лондонского фестиваля.

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Турнир с бай-ином 10 200 фунтов стерлингов собрал 56 игроков. Значительная часть денег шла на баунти, два из которых были "особенными" – по 50 000 фунтов. При этом за 1 место давали всего 80 280 фунтов.

Испанский покерист Хуана Пардо решил собрать все деньги турнира. Он оформил чемпионство, вытащил оба дорогих баунти, и в сумме собрал почти половину всего призового фонда. В итоге он заработал 240 000 фунтов стерлингов.

До этого турнира я играл в Mystery Bounty 4 раза, но никогда не выигрывал главный приз. В этот раз мне достались два главных баунти. Это просто безумие! – поделился эмоциями Хуан Пардо.

Состав участников стартового турнира ЕРТ в Лондоне был очень звёздным. Целый ряд опытных хайроллеров, среди которых Андраш Немет, Тимоти Адамс, Даниэль Дворесс, Майк Уотсон и Жоао Виейра, не попали в ITM. Они будут сражаться уже в следующих турнирах, серия продлится до 28 октября.