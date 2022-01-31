В истории покера было немало случаев, когда игроки не сдерживали своих эмоций и даже устраивали драку за покерным столом. Самым известным "хулиганом" является звездный Фил Хельмут. Похоже, у него теперь появился серьезный конкурент.

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Во время решающей стадии турнира в Japan Gold Dragon неизвестный мужчина подошел к покерному столу и попытался его перевернуть. Все фишки и личные вещи игроков разлетелись в разные стороны. Участники турнира были шокированы. Никто не знал как реагировать на такое поведение и вообще, кто этот человек.

Дилер и обслуживающий персонал также были ошеломлены. Игра за финальным столом транслировалась в прямом эфире, поэтому видео быстро появилось в сети.

Мотивы его поступка непонятны. Известно, что мужчина не участвовал в турнире, а скорее был разгневан из-за другой неудачи в стенах Japan Gold Dragon. После инцидента мужчина обменялся несколькими словами с персоналом заведения и спокойно ушел.