В історії покеру було чимало випадків, коли гравці не стримували своїх емоцій та навіть влаштовували бійку за покерним столом. Найвідомішим "хуліганом" тильту є зірковий Філ Хельмут. Схоже, у нього з'явився серйозний конкурент.

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Під час вирішальної стадії турніру в Japan Gold Dragon невідомий чоловік підійшов до покерного столу та спробував його перевернути. Усі фішки та особисті речі гравців розлетілися у різні сторони. Учасники були просто шоковані та не знали як реагувати на таку витівку і взагалі, хто ця людина.

Дилер та персонал клубу також були приголомшені. Фінальний стіл транслювався у прямому етері, тому це відео швидко з'явилося у мережі.

Мотиви його вчинку не зрозумілі. Відомо, що чоловік не брав участі у цьому турнірі, а скоріше був розгніваний іншою невдачею у стінах Japan Gold Dragon. Після інциденту чоловік обмінявся кількома словами з персоналом закладу, після чого спокійно покинув місце конфлікту.