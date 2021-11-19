Хельмут оформил шестую финалку на WSOP, но не доволен своими выступлениями

Если кто-то и воспринимал скептически достижения Фила Хельмута на Мировой серии, в этом году американец, похоже, окончательно развеял эти сомнения. Poker Brat сыграл за шестым финальным столом и сделал это в шести разных покерных дисциплинах.

Перед развязкой турнира по Раззу за 10 000 долларов, Хельмут не возлагал больших надежд на свой 17-й браслет Мировой серии. В топ-13 Фил находился на предпоследней позиции.

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Впрочем, благодаря дисциплине и скилу Хельмут дотерпел до финального стола. Короткий стек легенде раскрутить не удалось, Фил капитулировал на восьмой позиции и получил 31 411 долларов. Учитывая амбиции самого результативного игрока в истории WSOP, Хельмуту его выступление не по душе.



Хельмут со своим 16-м браслетом WSOP / фото PokerGO

Американец жалуется на нехватку везения, но во что бы превратилась WSOP в этом году, если бы Филу еще и везло. Одна из многочисленных финалок этого года уже завершилась для Хельмута триумфом. Скажем, тот же Негреану уже 8 лет сидит на голодном пайке в турнирах WSOP. Кроме того, недовольный рекордсмен всерьез претендует на звание лучшего игрока серии – в лидерборде Хельмут поднялся на вторую строчку.