Хельмут оформив шосту фіналку на WSOP, але не задоволений своїми виступами

Якщо хтось досягнення Філа Хельмута на Світовій серії і сприймав скептично, цього року американець, схоже, остаточно розвіяв ці сумніви. Poker Brat зіграв уже за шостим фінальним столом і зробив це у шести різних покерних дисциплінах.

Перед розв’язкою турніру з Раззу за 10 000 доларів, Хельмут не покладав великих сподівань на свій 17-й браслет Світової серії. У топ-13 Філ перебував на передостанній позиції.

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Утім, завдяки дисципліні і скілу, Хельмут дотерпів до фінального столу. Короткий стек легенді розкрутити не вдалось, Філ капітулював на восьмій позиції і отримав 31 411 доларів. Зважаючи на амбіції найрезультативнішого гравця в історії WSOP, Хельмуту його виступ не до душі.



Хельмут зі своїм 16-им браслетом WSOP / фото PokerGO

Американець нарікає на брак везіння, але на що б перетворилась цьогорічна WSOP, якби Філу ще й таланило. Одна із численних цьогорічних фіналок уже завершилась для Хельмута тріумфом. Скажімо, той таки Негреану уже 8 років на WSOP сидить на голодному пайку. Крім того, невдоволений рекордсмен всерйоз претендує на звання найкращого гравця серії – в лідерборді Хельмут піднявся на другу сходинку.