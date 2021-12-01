Гроссмейстерская игра: Томас Мюлёкер впервые выиграл флагманский турнир хайроллеров

Австриец Томас Мюлёкер наконец-то добился победы в самом престижном хайроллерском событии недели Super MILLIONS. За финальным столом его интересовали не сколько деньги, куда важнее было занять именно 1 место.

Томас Мюлёкер настойчиво рвался на пьедестал флагманского турнира Super MILLIONS. Из 16 своих попыток он 12 раз попадал в ITM, сыграв при этом 9 финальных столов. Австриец останавливался в шаге от победы, в двух, и вот наконец-то пришел его звездный час.

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Очередную финалку Мюлёкер начинал с чиплидерским стеком – то, чего ему откровенно не хватало в прошлые разы. Блестящая игра помноженная на удачу и ошибки оппонентов привели к полному превосходству за столом.

Среди соперников австрийца хватало звездных игроков. Так, Никлас "lena900" Астедт на стадии 6-макс отгрузил Томасу весь свой топ-2 стек, блефуя после трибета против сета Мюлёкера. В 4-макс австриец собрал стрит против стрита младше Элио Фокса, забрав большой банк. На стадии 3-макс с А4 выбил из турнира Элио Фокса с А6.

Томас Мюлёкер / Фото worldpokertour.com

Даже в хедз-апе, где сражался с теперь уже известным гроссмейстером из Эстонии Оттомаром Ладвой, все закончилось быстрой и уверенной победой Мюлёкера.

Всего в турнире Super MILLIONS с бай-ином 10 300 долларов сыграли ровно 100 игроков, которые сделали 158 входов. Приз Томаса Мюлёкера за первое место составил 312 000 долларов.