Гросмейстерська гра: Томас Мюлекер уперше виграв флагманський турнір хайролерів

Австрієць Томас Мюлекер нарешті здобув перемогу у найпрестижнішій хайролерській події тижня Super MILLIONS. За фінальним столом його цікавили не скільки гроші. Куди важливіше було посісти саме 1 місце.

Томас Мюлекер наполегливо рвався на п'єдестал флагманського турніру Super MILLIONS. З 16 своїх спроб він 12 разів проходив у ITM, зігравши при цьому 9 фінальних столів. Австрієць зупинявся за крок до перемоги, за два, і от нарешті настав його зірковий час.

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Чергову "фіналку" Мюлекер розпочинав із чиплідерським стеком – те, чого йому відверто бракувало у попередні рази. Блискуча гра, помножена на вчасні "доїзди" та помилки суперників призвели до явної домінації за столом.

Серед опонентів австрійця вистачало зіркових імен. Так, Ніклас "lena900" Астедт на стадії 6-макс відвантажив Томасу весь свій стек, блефуючи після трибету, коли Мюлекер мав сет. У 4-макс Томас зібрав стріт проти молодшого стріта Еліо Фокса, забравши великий банк. На стадії 3-макс з рукою А4 вибив із турніру Еліо Фокса з А6.

Томас Мюлекер / Фото worldpokertour.com

Навіть у хедз-апі, де протистояв тепер уже відомому естонському гросмейстеру Оттомару Ладві, все завершилося швидкою та впевненою перемогою Мюлекера.

Загалом у турнірі Super MILLIONS із бай-іном 10 300 доларів було рівно 100 учасників, які зробили 158 входів. Приз Томаса Мюлекера за перше місце склав 312 000 доларів.