Голливудский актёр Джеймс Вудс оказался среди победителей покерного турнира

Джеймс Вудс – известный актёр кино и телевидения, прославившийся благодаря фильмам "Однажды в Америке" и "Сальвадор". Помимо актёрства, американец увлекается покером, показывая неплохие результаты.

Лауреат престижных премий "Золотой глобус" и "Эмми" Джеймс Вудс известен широкой общественности, прежде всего, ролями отрицательных персонажей. За многолетнюю карьеру американец обрёл славу "крутого голливудского злодея", но при этом никогда не считался актёром одной роли или одного образа.

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Вудс был номинирован на Оскар за роль в картине "Сальвадор", а в 1998 году удостоен "звезды" на Аллее славы в Голливуде. 75-летний актёр давно увлёкся покером. Американец принимает участие во многих сериях, самой любимой из которых является Los Angeles Poker Classic.

Джеймс Вудс / Фото PokerNews

На этой неделе Джеймс Вудс и специалистка по игре Razz Линда Тран объединились, чтобы сыграть на этой серии в командном турнире Partners HEROES с бай-ином 600 долларов. Конкуренция в событии по смешанным играм была на очень высокой – 19 команд.

Звёздный дуэт не оставил соперникам ни единого шанса, забрав главный приз 3 400 долларов, а сам Вудс выиграл уже третий титул на серии Los Angeles Poker Classic. В 2016 году он получил 21 065 долларов за победу в турнире по Омахе Хай-Лоу, а в 2019 заработал 7 560 долларов, став чемпионом события по Лоуболл 2-7.

Самый большой выигрыш в покерной карьере Джеймса Вудса датирован 2006 годом, когда в Главном событии серии LA Poker Classic он занял 24 место и получил почти 40 000 долларов. Неоднократно киноактёр пробовал свои силы на Мировой серии покера, где лучшим остаётся 7 место в турнире по Холдему в 2015 году. Тогда американец выиграл около 28 000 долларов.