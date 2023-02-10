Голлівудський актор Джеймс Вудс опинився серед переможців покерного турніру

Джеймс Вудс – відомий актор кіно та телебачення, який прославився завдяки фільмам "Одного разу в Америці" та "Сальвадор". Окрім акторства, американець захоплюється покером, демонструючи пристойні результати.

Лауреат престижних премій "Золотий глобус" та "Еммі" Джеймс Вудс відомий широкому загалу, перш за все, ролями негативних персонажів. За свою багаторічну кар'єру американець отримав славу "крутого голлівудського лиходія", але при цьому ніколи не вважався актором однієї ролі або одного образу.

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Вудс був номінований на Оскар за роль у картині "Сальвадор", а у 1998 році відзначений "зіркою" на Алеї слави у Голлівуді. 75-річний актор здавна полюбляє покер. Американець бере участь у багатьох серіях, серед яких найулюбленішою є Los Angeles Poker Classic.

Джеймс Вудс / Фото PokerNews

Цього тижня Джеймс Вудс та спеціалістка з гри Razz Лінда Тран об'єдналися, щоб зіграти на цій серії у командному турнірі Partners HEROES із бай-іном 600 доларів. Конкуренція у події зі змішаних ігор була дуже високою – 19 команд.

Зірковий дует не залишив суперникам жодного шансу, забравши головний приз 3 400 доларів, а сам Вудс оформив уже третій титул на серії Los Angeles Poker Classic. У 2016 році він отримав 21 065 доларів за перемогу у турнірі з Омахи Хай-Лоу, а у 2019-му заробив 7 560 доларів, ставши чемпіоном події з Лоуболл 2-7.

Найбільший виграш у покерній кар'єрі Джеймса Вудса датований 2006 роком, коли у Головній події все тієї ж серії LA Poker Classic він посів 24 місце та отримав 39 859 доларів. Неодноразово актор пробував свої сили на Світовій серії покеру, де його найкращий результат – 7 місце у турнірі з Холдему у 2015 році. Тоді американець виграв 28 832 долари.