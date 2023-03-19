Голливудская актриса Бет Холл выиграла чемпионский перстень по покеру

64-летняя американская актриса Бет Холл преуспевает не только на съемочной площадке. Звезда сериала "Безумцы" выиграла престижный покерный трофей WSOP Circuit.

Бет Холл снималась во многих сериалах, самыми известными из которых являются "Доктор Хаус", "Мамаша" и "Безумцы". Теперь американская актриса вписала своё имя в историю покера, получив чемпионский перстень WSOP Circuit.

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Однодневный турнир с бай-ином 400 долларов проходил в казино Parkwest Bicycle в Лос-Анджелесе. Всего было зафиксировано 166 входов. Среди всех претендентов на трофей лучшей стала именно Бет Холл. Вместе с перстнем актриса выиграла 13 885 долларов.

Бет Холл с перстнем WSOP Circuit / Фото из её твиттера

Бет Холл увлекалась покером ещё в юности, играя в основном дома со своими родственниками. За годы учёбы в колледже интерес к игре сохранился. Когда покер начали транслировать по телевидению, девушка решила попробовать свои силы в официальном турнире.

Мне очень нравилось, как по телевизору транслировали турниры с закрытыми картами. Мы сами могли анализировать действия игроков. Постепенно я изучила все нюансы Безлимитного Холдема и начала играть турниры, – рассказала Бет Холл.

За последние 15 лет Бет Холл выиграла в живых турнирах почти 100 000 долларов. На сайте Hendon Mob у нее значится 35 попаданий в призы. Но это первая полноценная покерная победа в карьере, однако не самый большой выигрыш. В 2016 году она показала невероятный результат в крупном турнире, где принимало участие 9 807 игроков.

Тогда Бет Холл финишировала на 14 месте, за которое получила 24 000 долларов. Благодаря победе на WSOP Circuit актриса также получила билет в специальный фриролл Tournament of Champions с призовым фондом 1 000 000 долларов. Это событие состоится летом в рамках Мировой серии покера.