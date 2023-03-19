Голлівудська акторка Бет Холл виграла чемпіонський перстень з покеру

64-річна американська акторка Бет Холл встигає дивувати не тільки на знімальному майданчику. Зірка серіалу "Божевільні" оформила престижний покерний трофей WSOP Circuit.

Бет Холл знімалася у багатьох серіалах, найвідомішими з яких є "Доктор Хаус", "Матуся" та "Божевільні". Тепер американська акторка вписала своє ім'я в історію покеру, вигравши чемпіонський перстень WSOP Circuit.

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Одноденний турнір із бай-іном 400 доларів проходив у казино Parkwest Bicycle у Лос-Анджелесі. Всього було зафіксовано 166 входів. Серед усіх претендентів на трофей пощастило саме Бет Холл. Разом із перснем вона забрала головний приз 13 885 доларів.

Бет Холл із перснем WSOP Circuit / Фото з її твіттеру

Бет Холл захоплювалася покером з дитинства, граючи здебільшого вдома зі своїми родичами. За роки навчання у коледжі інтерес зберігався. Коли покер почали транслювати на телебаченні, дівчина наважилася спробувати свої сили в офіційному турнірі.

Мені дуже подобалося, як по телевізору показували турніри з закритими картами і ми самі могли аналізувати дії гравців. Поступово я вивчила всі нюанси Безлімітного Холдему та почала грати турніри, – розповіла Бет Холл.

За останні 15 років Бет Холл виграла у живих турнірах майже 100 000 доларів. На сайті Hendon Mob у неї зафіксовано 35 потраплянь у призи. Це перша повноцінна покерна перемога у кар'єрі акторки, але не найбільший виграш. У 2016 році вона показала неймовірний результат у масштабному турнірі, де брало участь 9 807 гравців.

Тоді Бет Холл фінішувала на 14 місці, за яке отримала 24 000 доларів. Завдяки перемозі на WSOP Circuit акторка також отримала квиток у спеціальний фрірол Tournament of Champions із призовим фондом 1 000 000 доларів. Ця подія відбудеться влітку у межах Світової серії покеру.