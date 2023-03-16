В Голливуде состоится благотворительный покерный турнир в поддержку Украины

Американский фонд Hard Rock Heals Foundation проведёт благотворительный покерный турнир с гарантированным призовым фондом 10 000 долларов. Все вырученные средства пойдут на помощь украинцам, пострадавшим от войны.

Фонд Hard Rock Heals Foundation основан в 2016 году с целью объединить благотворительные усилия для достижения одной общей цели – сделать мир лучше. В партнерстве с другими организациями фонд устроит гала-концерт в апреле в поддержку Украины.

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Также в рамках мероприятия состоится благотворительный покерный турнир со взносом 200 долларов и гарантированным призовым фондом 10 000 долларов. Соревнования пройдут 8 апреля в известном комплексе Seminole Hard Rock Hotel & Casino Hollywood.

Наша цель – помочь тысячам украинцам, детям и семьям, раненым, перемещенным или пострадавшим в финансовом плане. Также мы хотим помочь украинцам, потерявшим близких из-за этой ужасной войны", – заявил генеральный директор Seminole Gaming Джим Аллен.

На сайте фонда указано, что гостем гала-концерта станет чемпион Олимпийских игр, член Международного зала боксерской славы и двукратный чемпион мира по боксу Владимир Кличко. Концерт состоится 22 апреля.