У Голлівуді відбудеться благодійний покерний турнір на підтримку України

Американський фонд Hard Rock Heals Foundation проведе благодійний покерний турнір із гарантованим призовим фондом 10 000 доларів. Усі кошти підуть на допомогу українцям, які постраждали від війни.

Фонд Hard Rock Heals Foundation заснований у 2016 році з метою об'єднати благодійні зусилля задля досягнення однієї спільної мети – зробити світ кращим. У партнерстві з іншими організаціями фонд влаштує гала-концерт у квітні на підтримку України.

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Також у межах заходу відбудеться благодійний покерний турнір із внеском 200 доларів та гарантованим призовим фондом 10 000 доларів. Змагання відбудуться 8 квітня у відомому комплексі Seminole Hard Rock Hotel & Casino Hollywood.

Наша мета – допомогти тисячам українцям, зокрема дітям та сім'ям, які були поранені, переміщені чи серйозно постраждали у фінансовому становищі. Також ми хочемо допомогти українцям, які втратили близьких через цю жахливу війну, – заявив генеральний директор Seminole Gaming Джим Аллен.

На сайті фонду вказано, що почесним гостем гала-концерту стане чемпіон Олімпійських ігор, член Міжнародної зали боксерської слави та дворазовий чемпіон світу з боксу Володимир Кличко. Сам концерт відбудеться 22 квітня.