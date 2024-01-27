Кому достанется покерный "Оскар": известны все номинанты на Global Poker Awards

24 февраля состоится пятая официальная церемония Global Poker Awards. Эту награду уже обычно называют своеобразным покерным аналогом голливудского "Оскара".

Победители в главных номинациях стали известны несколько раньше, они приедут только забрать свои статуэтки. Игроком года стал Бин Венг, а лучшей покеристкой уже в четвертый раз признали Кристен Фоксен.

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В то же время остается еще немало интересных номинаций, в которых до сих пор жива интрига.

На звание "Самый сложный оппонент" претендуют Айк Хекстон, Джейсон Кун, Алекс Фоксен и Стивен Чидвик. Интересно, что последний попадает в эту категорию каждый год, а побеждал уже дважды.

В номинации "Прорыв года" соревнуются Янс Арендс, выигравший браслет WSOP, Уильям Копп, что тоже удачно выступления на Мировой серии, Сэмюэль Ласкович, который провел яркий сезон на WPT и бизнесмен из Индии Сантош Суварна– он выиграл самый дорогой турнир WSOP Europe 2023 года.

За титул "Лучший стример" сразятся Кевин Мартин, Бен Спрег, Лекс Фельдхус и Берт Стивенс.

Среди прочего награды достанутся также лучшему комментатору, ведущему подкаста, турнирному директору, влогеру, контен-мейкеру и другим. Всего раздадут 20 статуэток.

Покер на круизном лайнере

Весной 2024 года организаторы WPT проведут один из этапов своей серии на борту круизного лайнера во время морского путешествия. Главное событие соревнований будет иметь призовой фонд в 1 миллион долларов, а вход будет стоить 5 тысяч долларов.