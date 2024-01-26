Весной 2024 года один из этапов WPT состоится на круизном лайнере вовремя, собственно, морского путешествия. Соревнования будут проходить с 31 марта по 6 апреля. Главное событие этапа будет иметь призовой фонд в 1 миллион долларов, а заплатить за входной билет придется 5 тысяч долларов (и это еще без учета стоимости самого круиза).

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Турнир будет проходить на борту лайнера Scarlet Lady, с вместимостью 1400 кают. Среди привычных развлечений для подобных круизов, как кинотеатры, рестораны, спортивные клубы, этот корабль имеет и специально обустроенную покерную комнату с профессиональным оборудованием. Кроме этапа WPT, там будут проходить и кэш-игры. К тому же комнату можно арендовать и для частной игры с друзьями.



Покерная комната на круизном лайнере / Pokernews

Как превратить 100 долларов в 100 тысяч за 10 месяцев

Уникальное достижение покорилось YouTube-блогеру с ником BluffaloSam. Покерист сумел выиграть сто тысяч долларов, начав свой путь с капиталом всего в 100 долларов. BluffaloSam планировал справиться за три года, но успешно завершил челлендж всего за 10 месяцев.